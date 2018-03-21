Нацбанк на среду немного укрепил гривну

100 долл - 2630,1118 грн;

100 евро - 3228,7252 грн;

10 российских рублей - 4,5580 грн.

При этом регулятор установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1108.582255;

Серебро - 13.741003;

Платина - 808.394077;

Палладий - 844.754896.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 20 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2643,6044 грн;

100 евро - 3254,0127 грн;

10 российских рублей - 4,5934 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.