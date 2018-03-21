21:32 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" повысил апрельские цены на газ для промпотребителей

Апрельские цены на газ для промышленных потребителей будут повышены.

В среду, 21 марта, "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Как сообщает пресс-служба компании, предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

При этом по сравнению с ценами на март, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за неделю производители тепла в Украине уменьшили долг перед "Нафтогазом Украины" на 1,645 миллиардов гривен или 5,1%. Задолженность получателей газа от "Нафтогаза" на льготных условиях составляла 71,5 миллиардов гривен.


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