"Нафтогаз" повысил апрельские цены на газ для промпотребителей

В среду, 21 марта, "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Как сообщает пресс-служба компании, предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

При этом по сравнению с ценами на март, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за неделю производители тепла в Украине уменьшили долг перед "Нафтогазом Украины" на 1,645 миллиардов гривен или 5,1%. Задолженность получателей газа от "Нафтогаза" на льготных условиях составляла 71,5 миллиардов гривен.