11:29 21.03.2018 | Экономика | Новости
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Курс биткоина поднялся выше 9000 долларов за монету

В среду, 21 марта, самая популярная в мире криптовалюта биткоин поднялась выше на 9000 долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Курс биткоина поднялся выше 9000 долларов за монету

Согласно недавно полученным сведениям, за последнии сутки биткоин подорожал на 6,24% и сейчас торгуется на отметке 9020 долларов. Все остальные криптовалюты также в зеленой зоне.

При этом цена на Ethereum в плюсе на 7,91% поднявшись до 576 долларов. В частности, Ripple вырос на 2,24% и торгуется на уровне 0,7 долларов.

В свою очередь курс Bitcoin Cash поднялся на 7,15% и за монету теперь дают 1047 долларов.

Кстати, в настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет 349 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 43,7% всего рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет.


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