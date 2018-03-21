Курс биткоина поднялся выше 9000 долларов за монету

Согласно недавно полученным сведениям, за последнии сутки биткоин подорожал на 6,24% и сейчас торгуется на отметке 9020 долларов. Все остальные криптовалюты также в зеленой зоне.

При этом цена на Ethereum в плюсе на 7,91% поднявшись до 576 долларов. В частности, Ripple вырос на 2,24% и торгуется на уровне 0,7 долларов.

В свою очередь курс Bitcoin Cash поднялся на 7,15% и за монету теперь дают 1047 долларов.

Кстати, в настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет 349 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 43,7% всего рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет.