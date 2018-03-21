Крупнейшим украинским партнером по вывозу томатного сока оказалась Беларусь

По информации в сообщении, по итогам 2017 года Украина поставила на внешние рынки 6,3 тысячи тонн томатного сока, получив 2,48 млн долларов. Как показывает статистика, это на 24% больше, чем в 2016 году.

Сотрудники министерства также указывают, что почти половину даного товарной позиции было экспортировано в Беларусь (3,15 тыс. тонн на 1,1 млн долларов), еще 835 тонн на 315 тысяч долларов было экспортировано в Республику Молдову.

Также, среди крупнейших покупателей украинского томатного сока в 2017 году: США — 420 тонн на 164 тыс. долларов; Израиль — 284 тонн на 104 тыс. долларов; Литва — 247 тонн на 102,5 тыс. долларов; Азербайджан — 222 тонн на 78 тыс. долларов; Латвия — 222 тонн на 90 тыс. долларов; Грузия — 208 тонн на 114 тыс. долларов; Германия — 152 тонн на 68 тыс. долларов.

При этом, в прошлом году Украина импортировала 113,5 тонн томатного сока на 81 тысячу долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт со странами Европейского Союза, увеличив его на 26,7 процентов.