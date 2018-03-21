00:30 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киев арестовал все активы "Газпрома" на территории Украины, - Петренко

Все активы российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета.

Киев арестовал все активы

Министерство юстиции заставит Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Украина намерена взыскать выигранные в Стокгольмском арбитраже 4,63 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 20 марта, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, уже изъято более ста миллионов гривен. Министерство планирует взыскать еще шесть миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета, - отметил Петренко.

Он также заверил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить все до копейки. Речь идет о 8,5 миллиардах гривен.

Сейчас также "Нафтогаз Украины" проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания средств, которые Стокгольмской арбитраж обязал "Газпром" доплатить Украине за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - рассказал Петренко.

Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" суд в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщал УРА-Информ, российский газовый монополист подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа Украине. Компания направила в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.


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