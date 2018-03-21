Кабмин утвердил программу развития дорог до 2022

Программа рассчитана на пять лет до 2022 года. При этом глава правительства Владимир Гройсман за наседании отметил, что новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше.

Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты, - пояснил он, добавив, что некоторые построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будет исправлять ошибки за свой счет. Сегодня мы ввели десятилетнюю гарантию на качество дорог, - пояснил Гройсман. В частности, он заверил, что за пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 миллиардов гривен.

В свою очередь руководитель "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины, а результатом реализации программы должны стать ремонт и развитие 6 692 километров дорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин утвердил пять программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. Кроме того, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей стране на тех участках дорог, которые начали ремонтировать еще в прошлом году.