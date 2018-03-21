13:53 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил программу развития дорог до 2022

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, на заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Кабмин утвердил программу развития дорог до 2022

Программа рассчитана на пять лет до 2022 года. При этом глава правительства Владимир Гройсман за наседании отметил, что новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше.

Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты, - пояснил он, добавив, что некоторые построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будет исправлять ошибки за свой счет. Сегодня мы ввели десятилетнюю гарантию на качество дорог, - пояснил Гройсман. В частности, он заверил, что за пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 миллиардов гривен.

В свою очередь руководитель "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины, а результатом реализации программы должны стать ремонт и развитие 6 692 километров дорог.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин утвердил пять программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. Кроме того, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей стране на тех участках дорог, которые начали ремонтировать еще в прошлом году.


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