Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Правительство, в частности, остановило действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Вместе с тем программа предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

Одним из основных направлений данной программы была активизация сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Предполагалось, что Украина и Россия будут создавать совместные предприятия и стратегические корпоративные объединения для создания новых образцов продукции военного, двойного и спецназначения.

Кроме того, программа предполагала развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина ограничивает импорт минеральных удобрений из России. Данное решение приняли в качестве антидемпинговых мер для защиты украинских производителей.