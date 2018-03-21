12:52 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины в среду, 21 марта, разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Правительство, в частности, остановило действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Вместе с тем программа предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

Одним из основных направлений данной программы была активизация сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Предполагалось, что Украина и Россия будут создавать совместные предприятия и стратегические корпоративные объединения для создания новых образцов продукции военного, двойного и спецназначения.

Кроме того, программа предполагала развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина ограничивает импорт минеральных удобрений из России. Данное решение приняли в качестве антидемпинговых мер для защиты украинских производителей.


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