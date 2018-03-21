Кабмин определил объем страхового запаса природного газа

Соответствующее решение было принято на сегодняшнее заседание Кабинета Министров Украины.

В документе сообщается, что поставщики природного газа должны формировать страховой запас в размере 10% от объема поставки, запланированного на следующий месяц. Ранее данная норма утверждалась на 2016-2017 годы.

Как заверили нардепы, подобное формирование страхового запаса голубого топлива в подземных хранилищах необходимо для преодоления возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский "Газпром" в полном размере выплатит "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиардов долларов по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже. Сам этот вопрос имеет геополитическое значение.