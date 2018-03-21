16:12 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин определил объем страхового запаса природного газа

В среду, 21 марта, украинское правительство утвердило объем страхового запаса природного газа на случай возникновения кризисной ситуации на 2018 год. 

Кабмин определил объем страхового запаса природного газа

Соответствующее решение было принято на сегодняшнее заседание Кабинета Министров Украины.

В документе сообщается, что поставщики природного газа должны формировать страховой запас в размере 10% от объема поставки, запланированного на следующий месяц. Ранее данная норма утверждалась на 2016-2017 годы.

Как заверили нардепы, подобное формирование страхового запаса голубого топлива в подземных хранилищах необходимо для преодоления возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский "Газпром" в полном размере выплатит "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиардов долларов по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже. Сам этот вопрос имеет геополитическое значение.


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