Газпрому понадобился кредит в четыре миллиарда евро

Об этом говорится в сообщении газового концерна в среду, 21 марта.

Как отмечается, условиями сделки будет процентная ставка по кредиту, которая должна составлять не более чем EURIBOR плюс 2,5% годовых. Срок привлечения кредита не должен превышать пять лет.

"Сделки по привлечению двусторонних и клубных кредитов от банков, указанных в приложении к решению совета директоров, на общую сумму, в совокупности не превышающую четыре миллиарда евро, не требуют согласования советом директоров ПАО Газпром при соблюдении следующих существенных условий по каждой из сделок", – говорится в документе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киев и Москва годами ведут газовый спор. Заявленное "Газпромом" расторжение договоров с Украиной имеет скорее символическое значение.