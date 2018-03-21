15:36 21.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Газпрому понадобился кредит в четыре миллиарда евро

Совет директоров российсокого Газпрома одобрил привлечение кредита в 4 млрд евро. 

Газпрому понадобился кредит в четыре миллиарда евро

Об этом говорится в сообщении газового концерна в среду, 21 марта.

Как отмечается, условиями сделки будет процентная ставка по кредиту, которая должна составлять не более чем EURIBOR плюс 2,5% годовых. Срок привлечения кредита не должен превышать пять лет.

"Сделки по привлечению двусторонних и клубных кредитов от банков, указанных в приложении к решению совета директоров, на общую сумму, в совокупности не превышающую четыре миллиарда евро, не требуют согласования советом директоров ПАО Газпром при соблюдении следующих существенных условий по каждой из сделок", – говорится  в документе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киев и Москва годами ведут газовый спор. Заявленное "Газпромом" расторжение договоров с Украиной имеет скорее символическое значение.


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