"Газпром" обжалует штраф в 171 млрд гривен

Указано, что "Газпром" считает данные действия Украины нарушением его прав.

Компания сообщила, что в связи с нарушением украинскими властями своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года "Газпром" намерен обратиться к международным арбитрам.

Как известно, киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф АМКУ, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года. Согласно документу, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", совет директоров российсокого Газпрома одобрил привлечение кредита в 4 млрд евро.