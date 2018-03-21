19:35 21.03.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" обжалует штраф в 171 млрд гривен

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и подготавливает в связи с этим новый иск в международный арбитраж. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что "Газпром" считает данные действия Украины нарушением его прав.

Компания сообщила, что в связи с нарушением украинскими властями своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года "Газпром" намерен обратиться к международным арбитрам.

Как известно, киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф АМКУ, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года. Согласно документу, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", совет директоров российсокого Газпрома одобрил привлечение кредита в 4 млрд евро.


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