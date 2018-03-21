Февральская субсидия для украинцев уменьшилась на 36%

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале текущего года составил 1005,2 гривен. Такие данные во вторник, 20 марта, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, за первые два месяца 2018 года назначены субсидии для 322,4 тысяч домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года их количество уменьшилось в 3,3 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе - феврале текущего года составляла 352,1 миллионов гривен, за соответствующий период прошлого года - один миллиард 636,1 миллионов гривен.

В январе - феврале 2018 года для 52,7 тысяч домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось в 1,6 раза.

В этом году сумма назначенных субсидий составила 163,5 миллионов гривен, тогда как в соответствующем периоде 2017 - 70,1 миллионов гривен.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале этого года увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 44,5% и составил 3203,7 гривен.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Министерство финансов подготовило проект постановления КМУ, который предусматривает полную монетизацию льгот и субсидий по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоз мусора.