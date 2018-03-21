Доллар в обменниках в среду потерял 24 копейки

Наличный евро уменьшился на 26 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,46 гривен, а евро можно купить по 32,63 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70- 26,35, продажи 26,33-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1739, продажи - 26,4572 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,47, продажи 32,40 - 33,34 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 32,0713, продажи - 32,6291 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,520, продажи - 4,500-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,233, продажи 4,651 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 20 марта 2018 года, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,70 гривен, а евро можно было купить по 32,89 гривны.