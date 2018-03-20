11:59 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырастут пенсии работающих пенсионеров

В Украине с апреля 2018 года начнет действовать автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста.

В Украине вырастут пенсии работающих пенсионеров

Об этом сообщает заместитель главы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Отмечается, что после авторизации такого перерасчета пенсии работающих пенсионеров могут повысится.

По словам замглавы, такой перерасчет заработает впервые. Однако, он будет распространяться только для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж.

Пенсия формируется из таких основных компонентов, как стаж и получаемая зарплата, то автоматический перерасчет приведет к повышению пенсий для работающих пенсионеров.

Кроме того, чтобы поощрить граждан работать как можно дольше, вводится понятие сверхнормативного стажа — по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлят социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса.


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