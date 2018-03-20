В Омане обнаружены большие запасы газа

Об этом сообщила компания Petroleum Development Oman (PDO).

Как отмечается, запасы были найдены во время разведки на севере территорий в Мабруке, переданных ей в концессию. Отчет PDO согласно принятому в Омане порядку был включен в доклад министерства энергетики страны.

В докладе также заявлено, что на конец 2017 года Оман располагал 4,74 млрд баррелей нефти и 24,96 трлн кубических футов газа.

Кстати, запасов газа в Украине при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. Всего в стране открыто 402 месторождения газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обговорил возможность поставки катарского сжиженного газа на украинский рынок.