16:39 20.03.2018 | Экономика | Новости
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В Омане обнаружены большие запасы газа

На месторождении Мабрук в Омане обнаружены большие запасы голубого топлива промышленного значения на месторождении Мабрук в объеме 115 млрд кубометров и 112 млн баррелей газового конденсата.

В Омане обнаружены большие запасы газа

Об этом сообщила компания Petroleum Development Oman (PDO).

Как отмечается, запасы были найдены во время разведки на севере территорий в Мабруке, переданных ей в концессию. Отчет PDO согласно принятому в Омане порядку был включен в доклад министерства энергетики страны.

В докладе также заявлено, что на конец 2017 года Оман располагал 4,74 млрд баррелей нефти и 24,96 трлн кубических футов газа.

Кстати, запасов газа в Украине при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. Всего в стране открыто 402 месторождения газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обговорил возможность поставки катарского сжиженного газа на украинский рынок.


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