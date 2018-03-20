В Минсоцполитики уточнили сроки пересчета субсидий

Он будут осуществлен автоматически на основе доходов людей. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В связи с чем, в ведомстве призвали общественность пользоваться официальной информацией и отметили, что органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период ежегодно в мае. Они рассчитывают размер пособия на летний период, а в октябре - на отопительный сезон.

Вместе с тем, в зависимости от индивидуального запроса субсидианта он может осуществляться в другом месяце. Например, человек стал пенсионером или перестал работать и получает один доход пенсию - то он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, учитывая его актуальные доходы, - пояснили в Минсоцполитики, добавив, что в апреле будет проводиться перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а учитывая то, что апрель - не полный отопительный месяц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 на 36%.