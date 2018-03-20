В Германии задумались над альтернативой российскому газу

Правительства страны рассматривает возможность строительства терминалов по приему сжиженного газа чтобы снизить зависимость от обеих стран. На данный момент у ФРГ нет собственного терминала для его приема. Власти страны планируют построить такой терминал до 2022 года.

Как сообщает во вторник, 20 марта, Bloomberg, об этом заявил агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон. По его словам, перестройка в пользу терминалов содержится в коалиционном соглашении по итогам недавних выборов в бундестаг.

Это соглашение предусматривает развитие отрасли в течение четырех лет. При этом канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа, - заверил он.

Барон также пояснил, что на данный момент наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в столь сжатые сроки не представляется возможным, - отметил пресс-секретарь министра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне премьер-министра Британии Терезу Мэй заявила, что Великобритания на данный момент стремится меньше зависеть от российского газа. Правительство изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса, - пояснила она, во время выступления в британском парламенте.