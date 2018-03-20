В этом году Пасхальная корзина обойдется украинцам на 25% дороже

Об этом сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Дорошенко написал ,что если же в корзину положить больше мяса, то рост стоимости за год может быть и 30%.

Пасхальная корзина 2018 года нам обойдется в 326,8 грн. В Киеве она будет стоить на 32 грн дороже — 358,8 грн

Как добавил експерт, по данным Ассоциации, в 2018 году: одно кило домашней Пасхи будет стоить 60 грн, то есть на 20% дороже, чем в прошлом году;семь яиц — 19 грн, что на 90% больше; 600 грам свиной буженины — 65 грн, то есть на 38% больше; 400 грам сала — 29 грн, то есть цена выросла на 81%; 200 грам творога — 18 грн, то есть цена почти не изменилась; 200 грам сливочного масла — 36 грн, что на 29% выше, чем в 2017-м; один килограмм соли — 5,9 грн, что всего на 5% больше, чем годом ранее; 250 грам хрена — 8,9 грн, то есть на 10% дороже; одна бутылка кагора 0,7 — 85 грн, также на 10% больше, чем раньше.

Как добавил Дорошенко, Пасхальная корзина 2017 года стоила 259,7 грн, а в Киеве почти на 30 грн дороже — 288,7 грн.

Онобратил внимание на то, что по словам священнослужителей, подбор продуктов в корзине не является случайным. Каждый продукт имеет символическое значение. В Пасхальной корзине обязательно должена быть пасха, сыр, масло, яйца, буженина или домашняя колбаса, хрен и соль.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за февраль 2018 года, на украинских прилавках выросли цены на 70% социальных продуктов. В первую очередь, это коснулось мяса и продуктов из так называемого "борщевого набора".