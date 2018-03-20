В ЕС ожидают больших реформ в Украине, - Могерини

Вместе с тем в ЕС ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в понедельник, 19 марта, на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос, заявила Федерика Могерини высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она также подчеркнула, что поддержка процесса реформ в Украине обсуждалась и было признано, что принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости, - сказала Могерини.

Вместе с тем высокий представитель ЕС отметила, что проводить реформы гораздо сложнее, чем поощрять к ним, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили - и я это сделала лично очень открыто - ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации - детализировала она.

Могерини также отметила и другие шаги, которые необходимы, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Могерини заявила, что Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма. По ее словам, ЕС полностью реализует Минские соглашения и политики не признает аннексию Крыма.