05:00 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство сняло с торгов пакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

Фонд государственного имущества отменил торги по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Правительство сняло с торгов пакеты

Они были назначены соответственно на 20 марта на "Украинской бирже" и на 30 марта на ПФТС. Вместе с тем, как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Фонде, в понедельник, 19 марта, было принято решение продавать эти пакеты согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации.

Информацию о снятии блокпакетов с торгов подтвердили еще два других источника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ФГИ в конце февраля объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и " Сумыоблэнерго" за 106,275 миллиардов гривен. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.


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