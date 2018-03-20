Правительство сняло с торгов пакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

Они были назначены соответственно на 20 марта на "Украинской бирже" и на 30 марта на ПФТС. Вместе с тем, как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Фонде, в понедельник, 19 марта, было принято решение продавать эти пакеты согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации.

Информацию о снятии блокпакетов с торгов подтвердили еще два других источника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ФГИ в конце февраля объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и " Сумыоблэнерго" за 106,275 миллиардов гривен. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.