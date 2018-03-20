13:48 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Около тысячи украинцев получили компенсации за ненадлежащую электрику

1000 украинских потребителей впервые одержали денежную компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
 

Около тысячи украинцев получили компенсации за ненадлежащую электрику

Как сообщается, заявки о компенсации еще 120 тыс. потребителей находятся на рассмотрении комиссии. Так, за 2017 года компенсации получили 913 потребителей, общая сумма выплат составила 116,95 тыс. гривен. Выплаты были осуществлены предприятиями энергетики 8 областей. Из этой суммы, 90% компенсаций за некачественные услуги по электроснабжению выплатили "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Компенсации потребителям за несоблюдение облэнерго стандартов качества предоставления услуг начисляются согласно утвержденного НКРЕКП Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению (постановление от 18.10.2016 № 1841).

Порядок определяет перечень общих и гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению и регулирует отношения, связанные с поставками электроэнергии в соответствии с общими и гарантированных стандартов качества, защитой прав потребителей и предоставлением энергопоставщиком или электрораспределительных предприятий компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению потребителям или заказчикам (в случае несоблюдения гарантированных стандартов качества при присоединении к э их сетей).

Регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушения Порядка компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном размере.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Фонд государственного имущества отменил торги по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".


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