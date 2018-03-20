11:57 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник немного упал

В обменных пунктах Украины во вторник, 20 марта 2018 года, наличный доллар незначительно понизился.

Наличный доллар во вторник немного упал

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,70 гривен, а евро можно купить по 32,89 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80- 26,53, продажи 26,48-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3157, продажи - 26,6956 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,77, продажи 32,40 - 33,21 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2447, продажи - 32,8884 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,550, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,257, продажи 4,690 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 19 марта 2018 года, наличный доллар повысился на семь копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,70 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривны.


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