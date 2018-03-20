Наличный доллар во вторник немного упал

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,70 гривен, а евро можно купить по 32,89 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80- 26,53, продажи 26,48-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3157, продажи - 26,6956 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,77, продажи 32,40 - 33,21 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2447, продажи - 32,8884 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,550, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,257, продажи 4,690 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 19 марта 2018 года, наличный доллар повысился на семь копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,70 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривны.