Катар готов предоставить Украине сжиженный газ, - Порошенко

Об этом передает пресс-служба президента.

Как утверждает Порошенко, Катар готов предоставить сжиженный газ для Украины. Таким образом, поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Кроме того, президент отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Напоследок лидер украинской страны подчеркнул, что указанные источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на месторождении Мабрук в Омане обнаружены большие запасы голубого топлива промышленного значения на месторождении Мабрук в объеме 115 млрд кубометров и 112 млн баррелей газового конденсата.