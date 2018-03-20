ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

Как сообщает, Сарган, правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Длиться расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий Фирташа . Как выяснилос, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF (Северодонецкое объединения Азот, Азот, Ровноазот, Химик).

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (Саламандра-Украина, Дом страхования) заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

Специально были застрахованы ненужные страховые случаи, которые на деле не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно участникам банды. После этого вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями поддельных кредитных договоров и договоров купли-продажи ненужных ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

Кредиты не планировалось возвращать, о чем злоумышленники заранее знали. После ожидаемого невозврата даных кредитов страховые компании производили абсолютное возмещение поддельных рисков финансовой компании. Далее следовал вывод наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине проверят, давили ли правоохранители на представителей бизнеса во время обысков.