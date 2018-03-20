Газпром вынужден пойти на компромис с Киевом

Инфраструктура, необходимая для прокачки российского газа по территории Германии, будет готова не раньше конца 2020 года. До этого момента по существующим трубам можно транспортировать не более 34 млрд кубометров газа при проектной мощности Nord Stream-2 в 55 млрд кубометров.

Полностью загрузить трубу Газпром сможет лишь после вывода на полную мощность газопровода Eugal, который станет продолжением Северного потока-2 в Германии, а для этого как раз нужно минимум два года.

Даже в случае полного запуска российского трубопровода полностью загрузить его до момента окончания действия транзитного контракта с Украиной невозможно.

Если взять во внимание Турецкий поток, то к этому моменту его, скорее всего, придется использовать лишь для обеспечения Турции, поскольку сопредельные с ней страны еще не начали процесс выдачи разрешений на строительство. При сохранении текущего спроса на газ в Европе через украинскую ГТС в 2020 году придется прокачивать не менее 30 млрд кубометров, а в случае увеличения потребности может прибавиться еще 5-10 млрд кубометров.

"Газпром" может к 2024 году обеспечить полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток "Турецкого потока", что, вероятно, позволит компании отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд кубометров в год). Но, по его мнению, учитывая рост спроса на российский газ, компания на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита, даже когда указанные газопроводы будут построены.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обговорил возможность поставки катарского сжиженного газа на украинский рынок.