Экспорт украинского сахара сокращен почти вдвое

За февраль производители поставили на внешние рынки 40,9 тысяч т сахара, что на 47% меньше, чем в предыдущем месяце.

Как указано в часности, торги на внешнем рынке ослабли в связи с неблагоприятной конъюнктурой, а именно низкими ценами и мировым профицитом.

Больше всего в феврале украинский сахар экспортировали в Узбекистан (24%), Великобританию (16%), Шри-Ланку (12%) и Швейцарию (12%).

За сентябрь-февраль 2017 и 2018 года экспортировано 290,9 тысяч тон сахара, что на 44% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство аграрной политики и продовольствия начнет увеличивать цены на сахар с первого февраля 2018 года.