14:15 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт украинского сахара сокращен почти вдвое

Украинские производители за февраль поставили на внешние рынки 40,9 тысяч т сахара, это на 47% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом в понедельник сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины.

Экспорт украинского сахара сокращен почти вдвое

За февраль производители поставили на внешние рынки 40,9 тысяч т сахара, что на 47% меньше, чем в предыдущем месяце.

Как указано в часности, торги на внешнем рынке ослабли в связи с неблагоприятной конъюнктурой, а именно низкими ценами и мировым профицитом. 

Больше всего в феврале украинский сахар экспортировали в Узбекистан (24%), Великобританию (16%), Шри-Ланку (12%) и Швейцарию (12%).

За сентябрь-февраль 2017 и 2018 года экспортировано 290,9 тысяч тон сахара, что на 44% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство аграрной политики и продовольствия начнет увеличивать цены на сахар с первого февраля 2018 года.


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