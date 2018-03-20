Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 26,7 процентов – ФОТО

Отмечается, что ведомство планирует и в дальнейшем углублять торговые отношения с Европейским Союзом.

Наиболее поставляемыми из Украины в ЕС являются концентраты железных руд – на 563,2 млн долларов. Также кукуруза – на 395 млн долларов, семена рапса, подсолнечного масла, ферросплавов, проводов изолированных, полуфабрикатов из стали.

Известно, что на Евросоюз приходится 40,4 процента украинского внешнеторгового оборота товаров и услуг и он является главным рынком для украинского экспорта

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в прошлом году экспорт аграрных и пищевых украинских продуктов в европейские страны увеличился на 1,6 млрд долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.