12:59 20.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 26,7 процентов – ФОТО

Украина нарастила экспорт с странами ЕС, увеличив его на 26,7 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 26,7 процентов – ФОТО

Отмечается, что ведомство планирует и в дальнейшем углублять торговые отношения с Европейским Союзом.

Наиболее поставляемыми из Украины в ЕС являются концентраты железных руд – на 563,2 млн долларов. Также кукуруза – на 395 млн долларов, семена рапса, подсолнечного масла, ферросплавов, проводов изолированных, полуфабрикатов из стали.

Известно, что на Евросоюз приходится 40,4 процента украинского внешнеторгового оборота товаров и услуг и он является главным рынком для украинского экспорта

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в прошлом году экспорт аграрных и пищевых украинских продуктов в европейские страны увеличился на 1,6 млрд долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.


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