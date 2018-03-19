В Венесуэле появилась альтернативная валюта - ФОТО

Они будут выпускать местные валюты. Как заявил в понедельник утром, 19 марта, глава финансового комитета национального собрания страны Хосе Герра, появление новых валют вызвано гиперинфляцией и дефицитом наличности.

Он также опубликовал на своей страничке в в социальной сети фото одной из таких купюр, выпущенных в городе Елорза.

По его словам, деньги печатает местная мэрия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%. Но уже 13 марта 2018 года власти Венесуэлы отчитались о том, что месячная инфляция в стране достигла 80%, а годовая превысила 6000%.

С 1 марта минимальная зарплата в стране повысилась с 248 тысяч до 392,5 тысяч боливаров. По курсу валюты на черном рынке, который фактически используется в стране, это около двух долларов, по официальному - примерно 12 долларов.