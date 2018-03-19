В Украине тяжелее всего найти работу юристам и экономистам

По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объемы и уровень занятости в Украине в течении последних десяти лет составляют очень низкие показатели, в то время, когда уровень безработицы высокий.

Согласно словам Виктор Иванкевича, отечественный рынок труда допускает небезызвестное количество недоучетов и давно функционирует в таких условиях.