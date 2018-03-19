15:40 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине тяжелее всего найти работу юристам и экономистам

Экономистам и юристам тяжелее всего устроиться на работу в Украине, особенно людям, не имеющим опыт работы. Об этом сообщила во время круглого стола заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

В Украине тяжелее всего найти работу юристам и экономистам

По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объемы и уровень занятости в Украине в течении последних десяти лет составляют очень низкие показатели, в то время, когда уровень безработицы высокий.

Согласно словам Виктор Иванкевича, отечественный рынок труда допускает небезызвестное количество недоучетов и давно функционирует в таких условиях.


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