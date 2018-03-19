09:17 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине планируют ввести новые стандарты измерения газа

Жители Украины вскоре смогут пользоваться новыми принятым в странах ЕС стандартами измерения голубого топлива.

В Украине планируют ввести новые стандарты измерения газа

Об этом сообщила на своей Facebook-странице компания Укртрансгаз, которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны.

Отмечается, что компания предлагает Украине перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Если это произойдет, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт*ч или Гкал", и отойдут давно принятые кубические метры.

В Укртрансгазе утверждают, что в будущем будет проведена работа по внедрению новых технологических регламентов и модернизации оборудования УТГ в соответствии с новыми стандартами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в течение января 2018 года украинское государство существенно уменьшило  транзит голубого топлива через свою газотранспортную систему на 32,1% (на 2,85 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 6,55 млрд куб. м.


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