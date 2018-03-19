Тотальная монетизация украинской жизни

Поначалу, нам придется привыкать к новому металлическому виду украинской национальной валюты. С этого года Национальный банк прекращает чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и приступает к выпуску металлических монет достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об это предупредил граждан Украины теперь уже глава Нацбанка Яков Смолий. При этом он пообещал, что первые металлические гривны нового образца появятся в обращении уже 27 апреля. Обещают, что к этому дню на Монетном дворе будет отчеканено пять миллионов таких монет номиналом одна гривна и столько же монет номиналом две гривны. А всего до конца 2018 года планируется выпустить 145 миллионов штук таких монет. При этом пяти- и десятигривневые монеты поступят в обращение чуть позже – в 2019 и 2020 года.

На новые деньги решили перенести портреты, которые были изображены на купюрах аналогичного достоинства. Так, на аверсе монеты в одну гривну будет изображен киевский князь Владимир Великий, на две гривны - Ярослав Мудрый, на пять гривен - портрет Богдана Хмельницкого, а на десять гривен – гетмана Ивана Мазепы.

Размерами новые монеты не будут отличаться от нынешней мелочи и, кстати, благодаря "копеечным" размерам, украинцам не придется менять кошельки на более вместительные, как прочили некоторые эксперты и паникеры. По данным НБУ 10 гривен по гривне будут занимать не больше места в кошельках, чем 10 монет по 25 копеек.

В Нацбанке также говорят, что это делается и для удобства людей, и ради сокращения бюджетных затрат на производство денег. По словам Смолия, благодаря такой реформе денежного ряда страна сможет сэкономить миллиард гривен, поскольку монеты служат дольше и теперь не придется печатать бумажные деньги каждый год.

Вместе с тем в НБУ подсчитали, что замена мелких монет и купюр на металлические гривны уменьшит количество монет на душу населения примерно на 50%, а количество банкнот – на 40%. Одним словом, денег станет меньше. Но к дефициту наличности это не приведет, успокаивает регулятор, ведь по его данным с каждым годом все больше денежных операций совершаются по безналичному расчету, с помощью банковских карт.

За последних пять лет их число выросло втрое. Благодаря сокращению денежной массы магазины, банки и прочие "денежные" учреждения смогут сократить расходы на транспортировку, подсчет и другие операции с наличностью. Это один из вариантов монетизации в Украине, - пояснили в НБУ, добавив, что два вторых касаются льгот на проезд в общественном транспорте и субсидий на ЖКГ.

Но обо всем по порядку...

На заседании правительства в среду, 14 марта, было принято решение о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. То есть, льготники теперь каждый месяц будут получать деньги на проезд. По мнению министра социальной политики Андрея Ревы, нынешняя система предоставления льгот закрепляет социальное неравенство. Льготник, скажем, чернобылец, имеет право на бесплатный проезд, в большом городе может пользоваться им ежедневно. А житель отдаленного села - может, раз в год, когда решит посетить родственников в большом городе. Поэтому, считаю, справедливо будет вместо условной льготы предоставить людям равные суммы денег. А на что они их в конце концов потратят: на продукты, лекарства или отдых - решат сами. Именно так будет справедливо. И чем богаче со временем будет становиться государство, тем большими будут эти компенсации. Да, будет и немало недовольных, которые найдут, к чему придраться. Но уверен: когда это сделаем, транспорт начнет развиваться, и люди это увидят и почувствуют, - уверен министр. При этом по его мнению такие мены нужно было внедрять лет десять назад. В Киеве общественный транспорт просто разбит. Потому что льготы мы людям дали, а заплатить за них поставщикам услуг забыли, - привел пример Рева.

Он также заверил, что на сегодняшний день в стране не установлены лимиты для льготного проезда на транспорте, что стимулирует злоупотребления со стороны пассажиров – они ездят без всяких ограничений, тогда как государство вынуждено компенсировать стоимость проезда, тогда как новая система, по словам министра, должна устранить этот перекос. Устанавливаются нормативы поездок, и идет расчет стоимости этих поездок. Потом человеку выделяется месячная сумма, и, если он живет в городе, где есть соответствующий транспорт, ему выплачивается деньгами льгота – и в рамках этой суммы он пользуется услугой. Если он живет в сельской местности и пользуется транспортом, то он передает документы, когда он проехал, и ему проводится компенсация стоимости проезда за месяц, – пояснил Рева. Документом утверждается социальная норма количества льготных поездок, а также распределение льготных поездок транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах, что нужно для определения размера ежемесячной наличной выплаты.

Монетизация льгот на проезд предусмотрена законом № 1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который был принят Верховной Радой еще 6 декабря 2016 года. Законом было предусмотрено, что порядок монетизации определяет Кабинет министров. Принятие постановления - это наша попытка урегулировать отношения между государством, обществом, перевозчиком и человеком. Также это механизм возмещения средств за перевозку льготников, которого в Украине до сих пор нет. Перевозчики возят льготные категории граждан за свой счет, и поэтому нередко бывают случаи, когда людей, имеющих право на льготу, высаживают из транспорта, - подчеркнул министр социальной политики.

До 2017 года компенсация за перевозку льготников перевозчикам должна была выделяться из государственного бюджета. Но в рамках децентрализации это право передали местным органам власти. Отныне они и будут выдавать средства людям. Как выдавать – в наличной или безналичной форме – должна решать местная власть. Это право местных органов власти. Монетизация льготного проезда может распространяться на все виды транспорта, которые не являются "такси". В частности, это все виды городского транспорта и междугороднего автотранспорта. На маршрутки, работающие в режиме маршрутного такси, нормы постановления распространяться не могут.

В течение двух месяцев государственная администрация должна утвердить стоимость компенсации, а далее местный совет будут принимать решение, на основе которого льготники получат деньги. Если человек, имеющий право на льготный проезд, приехал в другой город, он оплачивает проезд на общих условиях. Но после возвращения домой обращается с талоном в службу социальной защиты населения по месту жительства. И ему компенсируют расходы. Платить должен каждый, считают в Кабмине, а задача государства - компенсировать расходы тому человеку, который не имеет возможности оплатить проезд. Но самое интересное, что полученные деньги человек может тратить на любые свои нужды, а не только на проезд.

Впрочем, как заявил на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсмна, прежде чем вводить такую систему, необходимо сначала посчитать всех пенсионеров в стране.

Монетизация также коснется и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Законом "Про жилищно-коммунальное хозяйство" монетизация субсидий была предусмотрена с 1 января 2019 года. До этого времени должна была пройти вся подготовительная работа, принято соответствующее постановление Кабинета Министров.

Такой радикальный шаг - не задумка правительства, а требование МВФ. Не секрет, что в развитых странах малоимущим государство помогает не субсидированием, а деньгами – каждый человек сам решает на что их пустить – на коммуналку, или на другие нужды. Правда, "живые" деньги потребителям начнут перечислять только на третьем этапе реформы. По словам замминистра финансов Сергей Марченко, на первом этапе монетизируют расчеты между предприятиями и только после этого - на уровне потребителей услуг. При этом в правительстве сначала проверят всех получателей, чтобы исключить из списка тех, "кто скрывает истинный уровень доходов". Для этого обещают создать открытые базы данных субсидиантов, при этом имея данные о размере их фактического потребления услуг. Правда, как будет проходить эта проверка, пока не известно.

Насколько эта реформа окажется жизнеспособна, покажет реализация ее первого этапа - монетизации субсидий для предприятий. Ведь суммарные долги предприятий ТКЭ друг перед другом превышают 100 миллиардов гривен. Поэтому альтернатив тому, чтобы идти по пути изменения существующей системы, нет. Так считают независимые эксперты. Но процесс запущен. И уже этой весной после отопительного сезона 2017-2018 гг. планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий - представителей услуг. Дальнейшие этапы могут занять несколько лет. По словам все того же министра соцполитики Андрея Ревы, монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через четыре года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

Но с первого июля этого года правительство планирует монетизировать льготы на жилищно-коммунальные услуги. По мнению экспертов, идея монетизации льгот может дать нашей экономике новое дыхание. Ведь сейчас многие сферы, особенно отопительные, не получают доходы из-за льготников, которых в Украине около 1,8 миллионов. А данная реформа позволит предприятиям получать больше прибыли и, соответственно, платить больше налогов в бюджет.

Льготники, в свою очередь, смогут получать на руки деньги и будут сами решать, на что им их тратить. Правда, на начальных этапах будет страдать бюджет, ведь для выделения денег льготникам необходимы дополнительные средства, которые нужно где-то брать. К тому же возникает вопрос, каким образом правительство будет рассчитывать реальную сумму "прибавки", учитывая, что инфляция растет. На сегодня это уже 10,2%. И цены, судя по всему, останавливаться не собираются.

Но тем не менее, в правительстве отмечают: принятое решение является не только первым и важным шагом комплексного реформирования всей системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги, но и требованием МВФ, Всемирного банка, ЕС и ЕБРР.

Мы значительно облегчаем систему расчетов для участников процесса монетизации и обеспечиваем равные условия для всех участников при расчете за фактически потребленные услуги в части жилищных субсидий. Это делает систему более прозрачной, исключает возможности ручного вмешательства в расчеты по субсидиям и устраняет любые злоупотребления по выплате субсидий, - оптимистично отметил министр финансов Александр Данилюк.

С ним полностью согласен вице-премьер Украины Владимир Кистион, который уверяет, что решение правительства о монетизации льгот и субсидий населения на уровне поставщиков услуг - это первый шаг к демонополизации на рынке природного газа. Однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что это всего лишь имитация монетизации. И если в 2013-м деньги шли из госбюджета в НАК "Нафтогаз" напрямую, то теперь пойдут по цепочке. Скорее всего, на каждом этапе будут воровать по чуть-чуть - вот и вся реформа, - уверен эксперт.

Злоупотребления будут, это понятно. Особенно в нашей стране! Поэтому любая льгота либо социальная помощь должна стать адресной и монетизированной, и только ее получатель должен принимать решение, как ее использовать. Но до этого пока далеко. Наша социальная система быстро с такой работой не справиться. Это даже глава ведомства понимает. Так что уже сейчас многие специалисты прогнозируют, что сроки монетизации будут затянуты. Но вот как украинцы будут жить в переходный период - прогнозов нет.