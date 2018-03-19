17:30 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен

Госслужба статистики Украины отчиталась о том, что средняя зарплата в Украине составила около 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тысяч гривен по итогам 2017 года. 

Средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен

Такое заявление сделала на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Как уточнила Жовтяк, всего лишь 3% среди всех вакансий (которых больше миллиона) предлагают заработную плату выше 10 тысяч гривен. Почти каждая четвертый вакансия — это минимальная заработная плата.

Кстати, в 2017 год Украина вошла со средней зарплатой в месяц по стране около 225 евро и 385 евро в столице. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", средняя заработная плата людей, задействованных в сельском хозяйстве, с января этого года будет равняться сумме в 4 694 гривен. 

А вот с текущего года средняя зарплата производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7 282 грн. При этом как в январе прошлого года сотрудники производства получали на 1448 гривен меньше, то есть в пищевой переработке уровень заработной платы вырос почти на 25%.


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