Средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен

Такое заявление сделала на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Как уточнила Жовтяк, всего лишь 3% среди всех вакансий (которых больше миллиона) предлагают заработную плату выше 10 тысяч гривен. Почти каждая четвертый вакансия — это минимальная заработная плата.

Кстати, в 2017 год Украина вошла со средней зарплатой в месяц по стране около 225 евро и 385 евро в столице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", средняя заработная плата людей, задействованных в сельском хозяйстве, с января этого года будет равняться сумме в 4 694 гривен.

А вот с текущего года средняя зарплата производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7 282 грн. При этом как в январе прошлого года сотрудники производства получали на 1448 гривен меньше, то есть в пищевой переработке уровень заработной платы вырос почти на 25%.