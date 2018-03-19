Порошенко внес в Раду законопроект "О валюте"

Как сказано на сайт парламента, законопроект зарегистрирован сегодня утром, однако его текст на сайте парламента пока отсутствует. Напомним, 12 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента.

Как сообщал УРА-Информ, соответствующий документ предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины капитала. Кроме того, ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.

При этом президент подчеркнул, что новый законопроект является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. Он также сообщил, что отменено постановление КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля", датированное 1992 годом.