10:15 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внес в Раду законопроект "О валюте"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 19 марта, внес в Верховную Раду проект закона № 8152 "О валюте".

Порошенко внес в Раду законопроект

Как сказано на сайт парламента, законопроект зарегистрирован сегодня утром, однако его текст на сайте парламента пока отсутствует. Напомним, 12 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента.

Как сообщал УРА-Информ, соответствующий документ предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины капитала. Кроме того, ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.

При этом президент подчеркнул, что новый законопроект является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. Он также сообщил, что отменено постановление КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля", датированное 1992 годом.


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