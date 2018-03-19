Национальное антикоррупционное бюро проверит декларации Ляшко и Шуфрича

Соответствующее решение принято на заседании агентства в понедельник, 19 марта. Его сотрудники будут проверять доходы чиновников за 2015 и 2016 года.

Проверку начнут в отношении действующих народных депутатов, у которых проверят исправленную электронную декларацию за 2015 год, а именно Олега Ляшко, Нестора Шуфрича, Андрея Лозового, Евгения Балицкого. За 2015 и 2016 года проверят Дмитрия Святаша и Елену Сотник.

По словам сотрудников НАПК, начатые проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений.

НАПК также проверит декларации главы Национальной академии государственного управления при президенте Василия Куйбиды, начальника следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях ГПУ Олега Трачука, начальника отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Святослава Ильева.

К тому же будут проверять задекларированные доходы судьи Кировоградского райсуда Ирины Антиповой, судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Витора Фомина, заведующего сектором по работе с персоналом терруправления Государственной судебной администрации в Киеве Светланы Павлюк, директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы Петра Цигикала и депутата Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области Александра Заболотного.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Национальном агентстве по предупреждению коррупции напомнили чиновникам, что ценные подарки по случаю праздника должны быть задекларированы.