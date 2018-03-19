07:00 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188874:Polishuk

Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 19 марта, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2635,3910 грн;

100 евро - 3241,7945 грн;

10 российских рублей - 4,5838 грн.

При этом регулятор установил на 19 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1127.880256;

Серебро - 14.079453;

Платина - 810.711599;

Палладий - 832.737205.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2627,2654 грн;

100 евро - 3242,3082 грн;

10 российских рублей - 4,6077 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция подтвердила, что руководитель областного аэропорта Волошин застрелился На президентских выборах в России явка составляет чуть больше 50% - ЦИК У нас есть точные доказательства причастности РФ к разработке нервно-паралитического газа "Новичок", - Джонсон На Майдане задержали двух активистов, которые разломали выставочную конструкцию - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив