Канада выделит украинской армии 4,6 миллиардов долларов, - Христя Фриланд

Эти деньги будут предназначаться на проведение учений и обеспечение спецоборудованием украинских Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 19 марта, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

При этом она заверила, что Канада продолжит оказывать всю возможную поддержку Украине и будет оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины.

Она также уточнила, что выделенные Украине средства предназначены для закупок оборудования для оказания первой помощи и подготовки учений.

Кроме того, Канада планирует продолжать сотрудничать с крымскотатарскими организациями для того, чтобы оставаться в курсе ситуации в Крыму, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в рамках Целевого фонда многих партнеров правительство Канады и Швеции выделили Украины первые два миллиона долларов. Деньги пойдут на восстановление Донбасса. Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.