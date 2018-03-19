Гройсман заявил, что 45% украинского экспорта приходится на ЕС - ФОТО

Соответствующие заявление глава украинского государства сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, Евросоюз является главным торговый партнер для Украины. В частности, это 45,8% от общего экспорта.

Таким образом, в январе 2018-го в сравнении с январем 2017 года доля украинского экспорта в страны ЕС стала больше на 6,3%.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что в целом в первом месяце текущего года наша страна экспортировала товаров на 3,7 долларов млрд. В результате это приблизительно на 23,5% больше, чем в январе 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год. Крупнейшими импортерами этого года стали Шри-Ланка – 69,03 тыс. т, Турция – 49,1 тыс. т, Азербайджан – 44,9 тыс. т.