15:51 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188959:labazovych

Гройсман заявил, что 45% украинского экспорта приходится на ЕС - ФОТО

Глава Кабмина Владимир Гройсман глубоко убежден, что доля экспорта товаров с Украины в страны Европейского союза в январе 2018 достигла 45,8%.

Гройсман заявил, что 45% украинского экспорта приходится на ЕС - ФОТО

Соответствующие заявление глава украинского государства  сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, Евросоюз является главным торговый партнер для Украины. В частности, это 45,8% от общего экспорта.

Таким образом, в январе 2018-го в сравнении с январем 2017 года доля украинского экспорта в страны ЕС стала больше на 6,3%.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что в целом в первом месяце текущего года наша страна экспортировала товаров на 3,7 долларов млрд. В результате это приблизительно на 23,5% больше, чем в январе 2017 года.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год. Крупнейшими импортерами этого года стали Шри-Ланка – 69,03 тыс. т, Турция – 49,1 тыс. т, Азербайджан – 44,9 тыс. т.


Поделиться
Читайте также:
 
Молодежная сборная Украины не поедет на чемпионат мира в Россию – ФОТО 100 млрд долларов вернулись в казну Саудовской Аравии Москва поблагодарила Великобританию за то, что она помогла Путину одержать безоговорочную победу на выборах в России На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив