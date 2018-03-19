Государственный долг США составляет 21 трлн долларов

Соответствующие данные приводятся на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что за время правления президента Дональда Трампа госдолг США увеличился более чем на 1 трлн долларов, достигнув рекордной цифры в 21 трлн долларов.

Также сообщается, что из этой суммы 5,674 трлн долларов составляет внутригосударственный долг США. Кстати, большую часть задолженности - 15,365 трлн долларов - составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный и гарантированный государством долг в января текущего года уменьшился на 0,26% Долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона.