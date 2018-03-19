12:59 19.03.2018 | Экономика | Новости
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Государственный долг США составляет 21 трлн долларов

Всего за год президентства Трампа государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 21 трлн долларов.

Государственный долг США составляет 21 трлн долларов

Соответствующие данные приводятся на сайте Министерства финансов США.  

Отмечается, что за время правления президента Дональда Трампа госдолг США увеличился более чем на 1 трлн долларов, достигнув рекордной цифры в 21 трлн долларов.

Также сообщается, что из этой суммы 5,674 трлн долларов составляет внутригосударственный долг США. Кстати, большую часть задолженности - 15,365 трлн долларов - составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный и гарантированный государством долг в января текущего года уменьшился на 0,26% Долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона.


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