Газпром ликвидирует 500 км труб из-за Турецкого потока

Об этом свидетельствуют данные на материалы концерна.

Как отмечается, ликвидации подлежат 506 км линейной части Восточного маршрута (Починки-Анапа) Южного коридора и газоизмерительная станция Моршанская. Таким образом ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.

Вместе с тем сообщается, что также будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

"Ликвидация объемов незавершенного строительства на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР", - сказано в материалах Газпрома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская компания "Газпром" должна выплатить Украине по различным газовым делам около 8,5 миллиардов долларов.