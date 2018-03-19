10:59 19.03.2018 | Экономика | Новости
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Газпром ликвидирует 500 км труб из-за Турецкого потока

Российская транснациональная энергетическая корпорация намерена устранить газотранспортные мощности, которые стали ей не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода Турецкий поток — с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год. 

Газпром ликвидирует 500 км труб из-за Турецкого потока

Об этом свидетельствуют данные на материалы концерна.

Как отмечается, ликвидации подлежат 506 км линейной части Восточного маршрута (Починки-Анапа) Южного коридора и газоизмерительная станция Моршанская. Таким образом ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.

Вместе с тем сообщается, что также будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

"Ликвидация объемов незавершенного строительства на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР", - сказано в материалах Газпрома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская компания "Газпром" должна выплатить Украине по различным газовым делам около 8,5 миллиардов долларов.


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