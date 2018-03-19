Доллар в обменниках в понедельник повысился до 26,70 гривен

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,70 гривен, а евро можно купить по 32,91 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80- 26,55, продажи 26,55-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3435, продажи - 26,6985 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,70, продажи 32,70 - 33,21 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2490, продажи - 32,9094 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,560, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,251, продажи 4,691 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 16 марта 2018 года, наличный доллар набрал 25 копеек. Наличный евро поднялся также на 25 копеек. Таким образом, в конце недели доллар продавался по 26,63 гривен, а евро можно было купить по 32,95 гривны.