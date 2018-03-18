Гройсман заверил, что "Газпром" должен Украине около 8,5 миллиардов долларов

Об этом в воскресенье, 18 марта, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Украина выиграла Стокгольмский арбитраж и это 2,5 миллиардов долларов.

Еще почти шесть миллиардов долларов Россия должна по иску Антимонопольного комитета Украины. Они не хотят этого делать, но куда они денутся, - заявил Гройсман, напомнив, что

в конце февраля Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования "Нафтогаза Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены. Однако "Газпром" не выполняет решение суда.

В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность, - заявил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся и обсудят расторжение газовых контрактов до конца марта.