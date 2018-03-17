09:00 17.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экономика Украины все еще остается сильно зависимой от импорта - ФОТО

В январе 2018 года импорт зарубежных товаров в стране увеличился на 31 процент. Об этом передает официальный сайт Государственной службы статистики.

Экономика Украины все еще остается сильно зависимой от импорта - ФОТО

В начале января 2018 года экспорт товаров составил 3724,2 млн долларов, а импорт почти на четверть больше. В сравнении с прошлым годов импорт значительно вырос - на 31 процента, в экспорт только на 23 процента.

Таким образом, отрицательное сальдо составило 284,1 млн долларов, но коэффициент покрытия экспортом импорта продолжает колебаться на уровне 0,93 (в январе 2017 года - 0,99). 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году в украинский государственный бюджет поступило почти на треть больше средств, чем прогнозировало Министерство финансов Украины.


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