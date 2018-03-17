Экономика Украины все еще остается сильно зависимой от импорта - ФОТО

В начале января 2018 года экспорт товаров составил 3724,2 млн долларов, а импорт почти на четверть больше. В сравнении с прошлым годов импорт значительно вырос - на 31 процента, в экспорт только на 23 процента.

Таким образом, отрицательное сальдо составило 284,1 млн долларов, но коэффициент покрытия экспортом импорта продолжает колебаться на уровне 0,93 (в январе 2017 года - 0,99).

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году в украинский государственный бюджет поступило почти на треть больше средств, чем прогнозировало Министерство финансов Украины.