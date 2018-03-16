19:35 16.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский госбюджет продолжает находить новые источники наполнения

В прошлом году у украинский государственный бюджет поступило почти на треть больше средств, чем прогнозировало Министерство финансов Украины. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинский госбюджет продолжает находить новые источники наполнения

В ходе отчетности по выполнению плата Госбюджета-2017 было получено около 795 млрд гривен, что на 29 процентов больше, чем 2016 году. Такого результата удалось достичь благодаря регуляторной политики сбора пошлин и акцизных поступлений.

В документе опубликованы конкретные цифры поступлений:

- по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров 250,5 млрд гривен;

- по налогу на прибыль предприятий - 66,9 млрд гривен;

- по налогу и сбору на доходы физических лиц - 75 млрд гривен;

- по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 66,3 млрд гривен;

- по акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 42 млрд гривен;

- по ввозной пошлине - 23,9 млрд гривен;

- по рентной плате за пользование недрами - 43,9 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины утвердил  бюджет Фонда социального страхования. Соответствующее решение размещено на сайте правительства.


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