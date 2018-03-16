08:19 16.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 16 марта 2018 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель

Как отмечается, по состоянию на 07:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,15 доллара за баррель. Такие показатели выше на 0,22%, чем в предыдущий период торгов.

Цены на нефть демонстрируют стабильность после повышения по итогам предыдущей сессии на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса. В частности, Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки - до 1,5 млн баррелей в сутки.

Эксперты ожидают, что рост спроса на нефть компенсирует рост добычи в США. Предполагается, что это поддержит баланс на рынке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по ожиданиям экспертов, через несколько лет на международном рынке будет больш сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление.


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