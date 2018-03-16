Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2627,2654 грн;

100 евро - 3242,3082 грн;

10 российских рублей - 4,6077 грн.

При этом регулятор установил на 16 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1113.928795;

Серебро - 13.954194;

Платина - 814.276666;

Палладий - 850.598165.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 15 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2601,3978 грн;

100 евро - 3217,6689 грн;

10 российских рублей - 4,5689 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.