Курс биткоина упал ниже 8000 тыс. долларов - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Как заверили эксперты, биткоин становится хорошей альтернативой традиционным средствам получения прибыли. К примеру, стоимость на Ethereum в плюсе на 3,59% поднялась до 609 долларов.

В частности, Ripple вырос на 6% и торгуется на уровне 0,7 долларов. При этом курс Bitcoin Cash поднялся на 3,04% и за монету теперь дают 918 долларов.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет 328 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 42,5% всего рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.