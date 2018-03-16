10:52 16.03.2018 | Экономика | Новости
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Курс биткоина упал ниже 8000 тыс. долларов - ФОТО

По состоянию на 16 марта 2018 года самая популярная из всех валютных пар по биткоину заметно снизила себе стоимость. Так, за последние сутки криптовалюта торгуется на отметке в 8247 долларов. 

Курс биткоина упал ниже 8000 тыс. долларов - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Как заверили эксперты, биткоин становится хорошей альтернативой традиционным средствам получения прибыли. К примеру, стоимость на Ethereum в плюсе на 3,59% поднялась до 609 долларов.

В частности, Ripple вырос на 6% и торгуется на уровне 0,7 долларов. При этом курс Bitcoin Cash поднялся на 3,04% и за монету теперь дают 918 долларов.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет 328 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 42,5% всего рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.


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