13:32 16.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин готов разорвать сотрудничество с Россией, - Гройсман

Кабинет министров Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году.

Кабмин готов разорвать сотрудничество с Россией, - Гройсман

Правительство готово принять соответствующее решение. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины.

Такое мнение в пятницу, 16 марта, в эфире одного из украинских телеканалов высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он пояснил, что правительство работает над тем, чтобы переориентировать экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия.

Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться, - пояснил премьер, добавив, что этот процесс достаточно сложный для страны.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы страна-агрессор "платила высокую цену за агрессию в Украине".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения финансов на модернизацию шахт. Правительство выделит на эти цели миллиард гривен. Об этом в пятницу, 16 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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