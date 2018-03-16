Гройсман пообещал до конца марта выделить миллиард гривен на модернизацию шахт

Правительство выделит на эти цели миллиард гривен. Об этом в пятницу, 16 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что необходимо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что в этом году Украина намерена инвестировать 2,5 миллиардов гривен в модернизацию шахт.

Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 миллиардов гривен, - отметил Насалик.