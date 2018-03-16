12:57 16.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал до конца марта выделить миллиард гривен на модернизацию шахт

Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения финансов на модернизацию шахт.

Гройсман пообещал до конца марта выделить миллиард гривен на модернизацию шахт

Правительство выделит на эти цели миллиард гривен. Об этом в пятницу, 16 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что необходимо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что в этом году Украина намерена инвестировать 2,5 миллиардов гривен в модернизацию шахт.

Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 миллиардов гривен, - отметил Насалик.


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