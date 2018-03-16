ЕС введет "цифровой" налог для американских компаний

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято на следующей неделе, который предусматривает ставку налога в размере от 1% до 5%.

Этот налог будет касаться только крупных мировым корпораций с общими годовыми доходами более 750 млн евро и ежегодными "облагаемыми налогом" доходами выше 50 млн евро в ЕС.

Большие фирмы США, такие как Uber, Airbnb и Amazon, также могут пострадать от нового сбора, который будет применяться в 28 странах ЕС. Крупные технические компании обвиняются крупными государствами ЕС в том, что они платили слишком мало налогов в блоке, повторно перенаправляя часть своей прибыли в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Ирландия и Люксембург.

План напоминает французское предложение об уравнительном налоге, которое было поддержано несколькими крупными государствами ЕС.

Тем не менее, он, вероятно, столкнется с оппозицией со стороны небольших стран, которые опасаются стать менее привлекательными для многонациональных фирм. Налоговые реформы ЕС нуждаются в поддержке всех государств-членов, чтобы стать законом.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров разработал новый закон, который будет защищать отечественных производителей от импорта. В соответствии с докуиентов подать заявление "о значительном ущербе отечественной отрасли" может один или несколько производственных компаний, а также физическое, юридическое лицо или ассоциация.