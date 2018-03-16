Доллар в пятницу в обменниках набрал 25 копеек

Наличный евро поднялся также на 25 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,63 гривен, а евро можно купить по 32,95 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60- 26,47, продажи 26,45-27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2457, продажи - 26,6266 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,67, продажи 32,67 - 33,34 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2203, продажи - 32,9503 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,550, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,219, продажи 4,705 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 15 марта 2018 года, наличный доллар набрал 15 копеек. Наличный евро повысился еще на 12 копеек. Таким образом, доллар вчера продавался по 26,38 гривен, а евро можно было купить по 32,70 гривны.