Для начала монетизации льгот необходимо провести верификацию льготников, - Гройсман

Вместе с тем для ее начала необходимо, прежде всего, провести верификацию льготников. Об этом в пятницу, 16 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, льготники должны получить возможность для бесплатного проезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте. В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.