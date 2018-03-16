11:32 16.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188714:Polishuk

Для начала монетизации льгот необходимо провести верификацию льготников, - Гройсман

Кабинет министров принял решение о внедрении монетизации льгот на проезд в Украине.

Для начала монетизации льгот необходимо провести верификацию льготников, - Гройсман

Вместе с тем для ее начала необходимо, прежде всего, провести верификацию льготников. Об этом в пятницу, 16 марта, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, льготники должны получить возможность для бесплатного проезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте. В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.


Поделиться
Читайте также:
 
Кибератаки позволили России дотянуться до выключателя электростанций, заявляют США Доллар в пятницу в обменниках набрал 25 копеек WBA сделает особые чемпионские пояса к предстоящим боям Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив